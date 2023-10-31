ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أنه يعمل على «تجنيب لبنان دخول الحرب»، في وقت تشهد الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف بين «حزب الله» وإسرائيل، على وقع الحرب في غزة. وقال ميقاتي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب»، معتبراً أن بلاده «في عين العاصفة». وأكد ميقاتي أن الشعب اللبناني لا يريد دخول أي حرب، ويريد الاستقرار، لكنه أضاف في الوقت نفسه: «لا يمكن أن ألغي أي تصعيد يمكن أن يحصل، لأن ثمة سباقاً بين وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في كل المنطقة»، وأبدى خشيته من فوضى أمنية ليس في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.