روسيا تنتقد الهجوم الإسرائيلي على غزة.. وتحذر من "كارثة"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي، ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود.

وأدلى لافروف بالتصريحات، وهي من أشد انتقادات موسكو لإسرائيل حتى الآن، في مقابلة مع وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية (بيلتا) نشرتها اليوم السبت.

وقال لافروف: "بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون".

وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، بدون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين.

وتابع: "إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون".

وأضاف: "لابد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار".