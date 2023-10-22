غوتيريش: حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، خلال قمة القاهرة للسلام أنه «حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع»، في إشارة إلى الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، التي دخلت أسبوعها الثالث. وقال غوتيريش في كلمته إن «حل الدولتين هو الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار.. حان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع، والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل». وأضاف أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ومشروعة.