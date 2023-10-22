عباس: لن نرحل وسنبقى صامدين في أرضنا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، وأكد قائلاً: «لن نرحل، وسنبقى في أرضنا».



وحذّر عباس، في كلمة خلال قمة القاهرة للسلام، من «محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية»، وأضاف «لن نقبل بالتهجير، وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات».