طائرات إسرائيلية تشن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

واصلت طائرات حربية إسرائيلية غاراتها بشكل مكثف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة أحياء سكنية ومقار مدنية ومواقع لحركة حماس وفصائل أخرى. وقالت مصادر فلسطينية إن هجمات إسرائيل دمرت 24 برجاً سكنياً متعدد الطوابق في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، بعد تحذير السكان بضرورة إخلائها.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل أحد عناصر الدفاع المدني، وإصابة أربعة آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء القيام بمهامهم في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

من جهتها، قالت وكالة شهاب للأنباء التابعة لـ«حماس» إن 13 فلسطينياً على الأقل قتلوا، أمس، في ضربة جوية على وحدة سكنية في دير البلح بغزة.

من جهة ثانية، تولت جهات حكومية فلسطينية في غزة، أمس، دفن جثث 43 قتيلاً مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد أن قتلوا في هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 15 يوماً.

ونشرت وزارة الصحة في غزة مقطع فيديو يوثق إنهاء إجراءات تجهيز جثث القتلى قبل دفنهم في مقبرة جماعية، في ظل تعذر التعرف إلى هوياتهم.

وقال طبيب ظهر في مقطع الفيديو إنه تعذر التعرف إلى هويات القتلى، بسبب تحول أجسادهم إلى أشلاء متقطعة.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن دفن هؤلاء القتلى مجهولي الهوية تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارتي الصحة والأوقاف بإشراف الطب الشرعي.