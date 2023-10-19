السيسي: مصر ترفض أي تهجير للفلسطينيين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن المصريين سيرفضون أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، مضيفاً أن هذا من شأنه تحويل شبه الجزيرة إلى قاعدة تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل. وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «غزة الآن تحت سيطرة إسرائيل.. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل».

وقال السيسي: «دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.. لا نقبله كلنا وليس فقط في مصر». وأضاف أن مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو عبر التهجير القسري، وهو ما سيحدث على حساب دول المنطقة. وتابع: «إذا كان الأمر يستدعي أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن الرفض لهذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن الرفض للفكرة».