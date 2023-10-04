تركيا تطلق عملية أمنية ضد خلايا تابعة لـ «العمال الكردستاني»

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على نحو 145 شخصاً في أنحاء مختلفة من البلاد، للاشتباه في صلتهم بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور، وجاءت الاعتقالات بعدما أعلن الحزب مسؤوليته عن هجوم أنقرة، الذي وقع الأحد الماضي، عندما فجر شخصان قنبلة قرب مبان حكومية، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن العملية الأمنية تُنفّذ بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات، والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة، وجاءت بعد متابعة وتحريات قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم، وتم تنفيذ العملية بشكل متزامن في كل من ولايات شانلي أورفة، وإسطنبول، وأنطاليا، وأضنة، وبورصة، وديار بكر، وغازي عنتاب، وماردين، ومرسين، ودنيزلي، وقونية، وقيصري، وباطمان، وإسبارطة، وباليكاسير، وشرناق، وقوجة إيلي، وأماسيا، وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، موضحة إن هناك 13 ألفاً و440 عنصراً أمنياً يشاركون في العمليات المستمرة بعموم تركيا.