موسكو تقرّر مع باكو مستقبل مهمّة حفظ السلام في ناغورني قره باغ

أعلن الكرملين أمس، أنّ روسيا ستقرّر مع أذربيجان مستقبل مهمّة حفظ السلام في ناغورني قره باغ، بعد سيطرة باكو إثر هجوم خاطف على هذه المنطقة التي نشرت فيها موسكو قوات منذ عام 2020. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، رداً على أسئلة بشأن مستقبل هذه القوات «بما أنّ المهمّة موجودة الآن على الأراضي الأذربيجانية، فإنّ هذه النقطة ستكون موضوع مناقشات مع الجانب الأذربيجاني».