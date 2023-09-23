زيلينسكي والبرهان يناقشان التحديات الأمنية وتعزيز التعاون

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين أوكرانيا والدول الأفريقية.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تليغرام، اليوم السبت: "عقدت اجتماعا في مطار شانون بأيرلندا، مع البرهان، من دون تخطيط مسبق، أعربت خلاله عن امتناني لدعم السودان المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.