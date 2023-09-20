عبدالله بن زايد يلتقي ممثلي منظمات يهودية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عدداً من ممثلي المنظمات اليهودية، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث اللقاء مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها لما فيه الخير لشعوبها. وأدان سموه التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن اليهود والمحرقة النازية. وأوضح أهمية قيم التسامح والأخوة الإنسانية في نهج دولة الإمارات لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة، لافتاً إلى رفض دولة الإمارات خطاب الكراهية والتطرف بجميع أشكاله، وازدراء الأديان والعنصرية والتمييز العنصري.

حضر اللقاء سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة.