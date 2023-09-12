الرئاسة المصرية: الحداد 3 أيام تضامنا مع ضحايا الزلزال والإعصار في المغرب وليبيا

أعلنت مصر، اليوم، الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال والإعصار في المغرب و ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي ، في بيان نشره عبر صفحة الرئاسة بموقع "فيس بوك" اليوم ، :" يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا".

وأشار المتحدث إلى "إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".