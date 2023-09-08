فيضانات اليونان تدمر قرى بأكملها

بعد ثلاث سنوات من الدمار الذي أحدثه إعصار "يانوس"، عاد كابوس الفيضانات الكارثية إلى سهل "ثيساليا"، مما أدى إلى غرق قرى بأكملها تحت أطنان من المياه مما تسبب في تدمير البنية التحتية والمحاصيل ونفوق الماشية.

وبلغت حصيلة الوفيات أربعة أشخاص، أمس الخميس، فيما وردت تقارير بشأن فقدان ستة أشخاص في العديد من القرى في المنطقة الأوسع، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وفي مدينة "كارديستا"، امتدت الأضرار الناجمة عن الفيضانات، إلى المتاجر والأدوار الأرضية والأقبية ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم كفاية شبكة الصرف الصحي.