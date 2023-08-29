انهيار صخري يوقف القطارات بين فرنسا وإيطاليا

توقفت حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، أمس، وستبقى معطلة حتى الغد على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا (وسط شرق فرنسا).

واصطدمت كتل صخرية كبيرة عدة بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي، وأدى هذا الانهيار إلى توقف حركة القطارات على خط «شامبيري - تورينو»، وكذلك القطارات المحلية في وادي موريان، بحسب الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد، كما تم إغلاق نفق في فريغوس أمام حركة المرور لجميع المركبات التي يزيد وزنها على 3.5 أطنان في كلا الاتجاهين، وطلبت محافظة سافوا من الشاحنات والحافلات العبور من نفق جبال مون بلان أو الطريق السريع A8.

ونبه وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أن عودة حركة القطارات إلى الوضع الطبيعي ستستغرق أيام عدة، مضيفاً في تغريدة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بعد الانهيار الهائل الذي وقع في موريان، تمت تعبئة فرقنا لإعادة حركة السير على الطرق والسكك الحديد في أسرع وقت ممكن. الأولوية المطلقة لسلامة الجميع».