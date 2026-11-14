وزير النقل الأميركي: نستخدم أجهزة قديمة في المراقبة الجوية تعود لثمانينيات القرن الماضي ويجب استبدالها

أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي، أن أجواء الولايات المتحدة أصبحت آمنة للطيران، مؤكداً العودة إلى الحركة الكاملة والطبيعية في المطارات، وذلك في أعقاب حالة الارتباك الواسعة التي شهدتها حركة الملاحة الجوية مؤخراً.

وكشف الوزير في تصريحات صحافية عن السبب الجذري للأزمة، موضحاً بقوله: "نستخدم أجهزة قديمة في المراقبة الجوية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي ويجب استبدالها".

وفي سياق حديثه عن جهود معالجة هذا التهالك، أشار وزير النقل الأميركي إلى أن "تحديث نظام الطيران يحظى بدعم الحزبين، ومعظم الأموال تُنفق في مدن وولايات ديمقراطية"، مضيفاً أن "الرئيس دونالد ترامب طالب بتحديث أجهزة الملاحة الجوية لكن الكونغرس لم يدرك أهمية ذلك".