وزير النقل الأميركي: انتهاء اضطرابات حركة الطيران خلال 24 ساعة بعد سحب "جهاز توجيه" معطل

أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي، لشبكة "إن بي سي" أن الاضطرابات التي تشهدها حركة الطيران في البلاد ستنتهي بنهاية اليوم أو بحلول يوم غدٍ على أقصى تقدير، مؤكداً احتواء الخلل التقني الذي ضرب شبكة المطارات.

وأوضح الوزير أن الفرق الفنية المختصة سحبت جهاز التوجيه (الراوتر) المسؤول عن بث البيانات التي تسببت في تعطل الشبكة وإرباك حركة الملاحة الجوية.

وأشار إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقاً فنياً للوقوف على الأسباب الجذرية للأزمة، وتحديد ما إذا كان العطل ناتجاً عن خطأ بشري أثناء عملية تركيب الجهاز أم يعود إلى عيب مصنعي فيه.