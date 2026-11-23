صورة 0 من 2 43% من سكان كتالونيا يؤيدون الاستقلال. رويترز 43% من سكان كتالونيا يؤيدون الاستقلال. رويترز زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال صعد سياسياً على خلفية معارضته لانفصال كتالونيا. رويترز زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال صعد سياسياً على خلفية معارضته لانفصال كتالونيا. رويترز

ترجمة: مكي معمري

تهدد الانتخابات الإسبانية، المقررة في 29 نوفمبر الجاري، بإعادة قضية استقلال كتالونيا إلى صدارة المشهد السياسي بعد سنوات من تراجعها، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة «اليمين المحافظ» و«اليمين المتطرف» للحكم، إلى إحياء التوترات مع الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا.

وبعد نحو 10 سنوات على موجة الانفصال، التي دفعت إسبانيا إلى أزمة دستورية خلال عامَي 2017 و2018، تراجعت القضية الكتالونية عن عناوين الأخبار والأولويات السياسية، لكن هذا الهدوء قد لا يستمر طويلاً، إذا تمكن حزب الشعب المحافظ وحزب «فوكس» اليميني المتطرف من تشكيل الحكومة المقبلة، وفقاً لما ترجحه استطلاعات الرأي، ذلك أن من شأن تبني الحزبين موقفاً متشدداً بشأن وحدة إسبانيا أن يعيد تأجيج المشاعر الانفصالية في الإقليم البالغ عدد سكانه نحو ثمانية ملايين نسمة.

صلاحيات الحكم الذاتي

وقال المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، فرانسيسك مارك ألفارو، إن «الحزبين سيعملان على تقليص صلاحيات الحكم الذاتي، والتدخل بصورة واسعة في شؤون المجتمع الكتالوني»، معتبراً أن ذلك «سيكون بمثابة صب الزيت على النار».

من جانبها، قالت النائبة عن حزب «جونتس» المؤيد للاستقلال، ميريام نوغيراس، إن «كتالونيا لم تحظ يوماً باحترام الحكومات الإسبانية، وإن الحكومة المقبلة لن تكون استثناء، أياً كان توجهها السياسي»، وأضافت أن حركة الاستقلال قد تستعيد زخمها بقوة، معتبرة أن تبعية الإقليم لإسبانيا تضر بمصالحه الاقتصادية.

وتتجاوز أهمية كتالونيا البعد السياسي، إذ تمثل نحو 19% من الاقتصاد الإسباني، و16.5% من سكان البلاد، لتكون ثاني أكبر منطقة ذات حكم ذاتي من حيث عدد السكان بعد الأندلس.

أولوية الانفصال

تولى رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، السلطة بعد فترة وجيزة من محاولة الانفصال الفاشلة عام 2017، التي أعقبتها مغادرة عدد من القادة القوميين البلاد وسجن تسعة آخرين، وعلى خلاف النهج المتشدد الذي تبناه حزب الشعب تجاه الحركة الانفصالية، اختار سانشيز التفاوض مع الأحزاب المؤيدة للاستقلال، وقدم تنازلات مقابل دعمها له في البرلمان.

وأثار قانون العفو الذي شمل كتالونيين متورطين في محاولة الانفصال، غضب اليمين الإسباني، لكنه أسهم في تهدئة الأجواء السياسية داخل الإقليم، وخفف أحد أبرز مصادر الاحتقان المرتبطة بالحركة القومية، وفي المقابل تراجعت وحدة الأحزاب الانفصالية التي لعبت دوراً محورياً في دفع حركة الاستقلال قبل نحو عقد، كما فقدت القضية مكانتها المتقدمة في اهتمامات الناخبين.

ورغم أن 43% من سكان كتالونيا لايزالون يؤيدون الاستقلال، وفقاً لمعهد الإحصاء التابع للحكومة الإقليمية، فإن القضية باتت تأتي في مرتبة متأخرة، مقارنة بأولويات مثل الإسكان والهجرة والجريمة.

وأقر الرئيس الكتالوني السابق، كارلس بوجديمون، الذي قاد محاولة الانفصال عام 2017، أخيراً بأن حركة الاستقلال أصبحت بعد تسع سنوات «مجزأة وضعيفة».

وفي مقابلة مع وسيلة الإعلام الكتالونية «إل بونت أفوي» من مدينة «واترلو» البلجيكية، قال بوجديمون، إنه يريد التوقف عن حمل الجنسية الإسبانية، مشبهاً شعوره بشخص يشعر بأنه امرأة محاصرة في جسد رجل، معتبراً أن التخلي عن الجنسية ينبغي أن يكون متاحاً مثل إلغاء أي اشتراك آخر.

إحياء التوترات القديمة

يتمثل السؤال الرئيس في المرحلة المقبلة في مدى قدرة المواقف المتشددة لحزب الشعب وحزب «فوكس»، على إعادة بناء الحركة الانفصالية وإحياء التوترات القديمة.

واتهم زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونيز فيخو، سانشيز، بقيادة حكومة بدأت، على حد وصفه، عملية تفكيك النظام الدستوري الإسباني لعام 1978، مشيراً إلى تنازلاته للأحزاب القومية الكتالونية.

أما حزب «فوكس»، فقد صعد سياسياً على خلفية معارضته الشديدة لانفصال كتالونيا، ودعا إلى تجريم الأحزاب المؤيدة للاستقلال، وإلغاء نظام الحكم اللامركزي في إسبانيا، معتبراً أنه يهدر الموارد ويشجع النزعات القومية الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الحزب، خوسيه أنطونيو فوستر، إن «فوكس» يريد جعل نشاط الأحزاب الانفصالية أكثر صعوبة، متهماً إياها بالتسبب في أزمات للإسبان عموماً.

وأضاف أن الحزب سيعمل على ترسيخ مبدأ «وحدة إسبانيا»، باعتباره أمراً غير قابل للمساس أو التشكيك، معتبراً أن الأحزاب التي ترفض ذلك ينبغي ألا تكون جزءاً من المشهد السياسي الإسباني، ومع ذلك لا يتبنى الحزبان حالياً خطاباً تصادمياً مباشراً تجاه كتالونيا.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا فانغارديا» الصادرة في برشلونة، أكد زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونييث فيخو، أن الإقليم ليس لديه ما يخشاه من وصوله إلى السلطة، قائلاً إنه لا يسعى إلى فرض المركزية، بل إلى إنجاح نظام الحكم الذاتي، وضمان حضور الدولة الإسبانية في كتالونيا، كما انتقد فيخو عدم تنفيذ مشروعات مدرجة في الميزانية المخصصة للإقليم، مردداً شكوى قديمة للأحزاب القومية الكتالونية.

وخلال الحملة الانتخابية، خفف حزب «فوكس» حدة خطابه بشأن كتالونيا، وركز بدلاً من ذلك على تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة، بينما قال زعيمه سانتياغو أباسكال، إن «الهوية الكتالونية تحتاج إلى الحماية»، ويبدو أن هذا الموقف الأكثر تحفظاً يرتبط أيضاً برغبة الحزب في تجنب استعداء ناخبي حزب «التحالف الكتالوني»، وهو حزب يميني متطرف مؤيد للاستقلال، ينافسه على جزء من القاعدة الانتخابية.

وفي المقابل، لا يثق الرئيس الكتالوني الاشتراكي، سلفادور إيلا، بهذا التغيير في الخطاب، محذراً من أن ما تحقق خلال 47 عاماً من بناء نظام الحكم الذاتي قد يتعرض للتراجع خلال دورة برلمانية واحدة يقودها فيخو وأباسكال. عن «بوليتيكو»

«إعلان حرب» على الانفصاليين

يرجح أن تتحدد سياسات الحكومة اليمينية المحتملة وفق ميزان القوى بين حزب الشعب وحزب «فوكس»، وقد يكون تفكيك نظام الحكم الذاتي، وحظر الأحزاب المؤيدة للاستقلال، خطوتين بعيدتي الاحتمال، خصوصاً أن حزب الشعب عارضهما في مراحل سابقة، لكن إجراءات أقل حدة قد تفتح جبهة جديدة للخلاف، وفي مقدمتها استخدام اللغة الكتالونية، فقد يكون وقف استخدام اللغات الإقليمية، ومنها الكتالونية والباسكية والفالنسية والجاليكية، في المناقشات داخل البرلمان الإسباني، أحد الإجراءات التي يمكن لحكومة ائتلافية بين حزب الشعب و«فوكس» اتخاذها بسهولة نسبية.

لكن مثل هذه الخطوة قد تحمل دلالات سياسية كبيرة، إذ وصفها مدير معهد برشلونة للعلوم السياسية والاجتماعية، أوريول بارتوميوس، بأنها ستكون بمثابة «إعلان حرب» على الانفصاليين.