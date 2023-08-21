روسيا تعيد بناء المنازل والمرافق في مناطقها الجديدة

أعلن وزير الإعمار والإسكان الروسي إيريك فايزولين، أن 41 ألف عامل بناء يعملون في المناطق الروسية الجديدة، مضيفاً: «أراضي مناطقنا الجديدة هي موقع بناء ضخم. وحالياً يعمل 41 ألف عامل بناء على أراضي مدن وبلدات منطقتي خيرسون وزابوروجيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف فايزولين أنه من الضروري إعادة بناء المنازل وأنظمة المرافق، حتى في الأماكن التي لايزال الأمن فيها غير كاف، حتى تتمكن من العمل بسلاسة خلال فصل الشتاء، موضحاً أن الهدف هو تزويد المنازل، حتى في الأماكن غير الآمنة، بالتدفئة، وتركيب ألواح النوافذ في الشقق والمنازل. وتابع أن العمل جار لإعداد المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء المناطق الجديدة لبدء الموسم الدراسي في أول سبتمبر المقبل.