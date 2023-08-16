السويد تمنح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية

أعلنت الحكومة السويدية، أمس، أنها ستمنح أوكرانيا ذخائر وقطع غيار بقيمة أكثر من 300 مليون دولار. وقال وزير الدفاع السويدي بول جونسون، إن حزمة المساعدات العسكرية وهي الـ13 التي تقدمها السويد لأوكرانيا، ستشمل ذخائر وقطاع غيار لأنظمة أسلحة سبق أن تبرعت بها استوكهولم لكييف وتبلغ قيمتها نحو 313 مليون دولار.

وتشمل الحزمة أيضاً معدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي، وقال جونسون إنها ضرورية لمنع روسيا من التفوق جواً في أوكرانيا.