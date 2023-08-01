«الهلال الأحمر» تنفذ تمرين «المتأهب 5» بالمخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

نفذت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» التمرين الوهمي «المتأهب 5» في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود، بمشاركة 25 متطوعاً ومتطوعة بفريق الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك ضمن خطط الهيئة التشغيلية وبرامجها الخاصة بتعزيز قدرات أعضاء الفريق وتأهيلهم وإعدادهم للقيام بمهامهم التطوعية في حالات الطوارئ.

حصر التمرين الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، حمود عبدالله الجنيبي، وقائد الفريق الإغاثي الإماراتي بالمخيم الإماراتي الأردني، سعيد علي سالم النيادي، ونائب قائد الفريق، ناصر محمد ناصر الكعبي، وعدد من المسؤولين في المخيم والجهات الأردنية المختصة إلى جانب ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الأزرق. تضمن برنامج التمرين الوهمي دورات ميدانية لأعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، حول عمليات الإخلاء والإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والدعم اللوجستي والنفسي، إلى جانب تمكينهم من المهارات اللازمة كقادة لإدارة الأزمات والتعامل مع اللاجئين والأشخاص المتضررين في ظروفهم الاستثنائية، إضافة إلى إدارة المستشفيات الميدانية في مواقع الأحداث الطارئة.

واشتمل البرنامج أيضاً على ورشة عمل حول الدعم النفسي وحماية الصحة النفسية، تعرف خلالها المتطوعون إلى كيفية التعامل مع الظروف الصحية والنفسية للاجئين.