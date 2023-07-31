توتر أمني بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

ساد هدوء حذر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا في جنوب لبنان، بعد توتر أمني تخلله سقوط قتيل وعدد من الجرحى بينهم طفلتان، وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن مخيم عين الحلوة شهد توتراً أمنياً، رافقه انتشار كثيف للمسلحين بين منطقتي الصفصاف والبركسات، إثر إطلاق النار على أحد الأشخاص عند سوق الخضار بوسط المخيم، وأعقب العملية إطلاق أعيرة من أسلحة رشاشه متوسطة، وقنابل يدوية، وانفجار قذائف صاروخية، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الجرحى، بينهم طفلتان، نقلوا إلى مستشفى النداء الإنساني في المخيم للعلاج.

ورافقت أجواء التوتر حركة نزوح لعدد من العائلات في اتجاه منطقة الفيلات المجاورة، كما أجريت اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الأمور إلى طبيعتها.