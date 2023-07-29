كوريا الشمالية تستعرض طائرات مسيّرة وصواريخ عابرة للقارات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، محاطاً بمسؤولين روس وصينيين، على عرض عسكري في بلاده، ضمّ طائرات مسيّرة جديدة، وصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات ذات قدرة نوويّة، على ما ذكرت وسائل إعلام رسميّة أمس. وعبرت مقطورات تحمل أربع طائرات بدون طيار عسكرية كورية شمالية جديدة، على الأقل، ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، بينما حلّقت أخرى فوق الموقع في الذكرى الـ70 للهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريّتين، وهو اليوم الذي تحتفل به كوريا الشمالية على أنّه «يوم النصر». وكان الزعيم الكوري الشمالي يحيّي العرض مبتسماً، مساء أول من أمس، وهو يقف بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ، وهما من أول الضيوف الأجانب الذي أُبلغ عن زيارتهم بيونغ يانغ على المستوى الرسمي، منذ وباء «كوفيد-19».