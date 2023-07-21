تقارير عن ظهور رئيس «فاغنر» في بيلاروسيا

ترددت تقارير أن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، تحدث شخصياً للمرة الأولى بعد مرور نحو شهر على تمرده القصير على القيادة العسكرية في موسكو، وفقاً لفيديو وُزّع الأربعاء، على قنوات «تيليغرام» الخاصة بالمجموعة. وفي الفيديو، خاطب بريغوجين مقاتليه في بيلاروسيا حليفة روسيا في قرية مولكينو. وقال بريغوجين فيما يبدو أمام وحدة تابعة لفاغنر: «سعيد لأحييكم جميعاً». وأعرب الرجل عن امتنانه لأن بيلاروسيا رحبت بأفراد مجموعته «ليس كالأبطال فحسب، ولكن مثل الإخوة أيضاً». وقال بريغوجين: «سنظل في بيلاروسيا لبعض الوقت»، مضيفاً: «متأكد أنه خلال هذا الوقت سنجعل الجيش البيلاروسي الجيش الثاني في العالم». وأعلنت مينسك، أمس، أن مقاتلي مجموعة «فاغنر» يتدربون مع القوات الخاصة البيلاروسية.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية على «تيليغرام» إنه «خلال الأسبوع ستقوم وحدات في القوات الخاصة البيلاروسية وممثلون لمجموعة (فاغنر) بالتدرب على مهمات قتالية في موقع بريتسكي للتدريب»، قرب الحدود مع بولندا.