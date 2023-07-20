بوتين لن يشارك في قمة بريكس بجنوب إفريقيا

قالت رئاسة جنوب إفريقيا، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة دول بريكس، التي ستعقد في أغسطس، منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر.

ويُجنّب هذا الإعلان بريتوريا معضلة شائكة، في الوقت الذي تترأس فيه مجموعة دول البريكس (جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا)، وبينما رفضت إدانة الحرب الروسية لأوكرانيا.

ولكن الرئيس الروسي كان قد استُهدف في بداية مارس بمذكّرة من المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه بـ«ترحيل» أطفال أوكرانيين خلال حرب أوكرانيا.

وأوضح الناطق باسم الرئيس سيريل رامابوزا، فنسنت ماغوينيا، في بيان «بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس فلاديمير بوتين من روسيا الاتحادية القمة، لكن روسيا الاتحادية ستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف».