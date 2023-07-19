بعد اعتراف "الصحراء".. العاهل المغربي يدعو نتانياهو لزيارة رسمية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى زيارة رسمية، بعد يومين من اعتراف إسرائيل بسيادة المملكة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وفي رسالة شخصية، أكدتها وكالة المغرب العربي للأنباء، شكر الملك محمد السادس إسرائيل على موقفها، وقال إن زيارة نتانياهو "تفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل".

وذكر بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

وتعمل المملكة المغربية وإسرائيل على توثيق علاقاتهما منذ تطبيعها في أواخر العام 2020 من خلال اتّفاق ثلاثي، تضمّن أيضاً اعتراف الولايات المتّحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

لكن الرباط ظلت تنتظر من إسرائيل تأييداً لموقف المملكة من النزاع.

ويعتبر المغرب هذه القضية بمثابة "النظارة التي ينظر بها إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات"، كما أكد الملك محمد السادس في خطاب العام الماضي.