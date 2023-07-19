بوتين ينتقد الغرب ويترك الباب مفتوحا أمام عودة روسيا لاتفاق الحبوب

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الدول الغربية مسؤولية "التشويه التام" لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انقضى أجله، لكنه قال إن روسيا ستعود للاتفاق "على الفور" إذا لبيت كل شروطها للعودة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستعتبر جميع السفن المبحرة الموانئ التركية ناقلات محتملة لشحنات عسكرية، وذلك بعد أيام من انهيار الاتفاق الذي دأبت روسيا على انتقاده في الأسابيع الأخيرة.