وزير الدفاع البريطاني: تصريحاتي بشأن أوكرانيا تم تحريفها

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن تصريحاته بشأن أوكرانيا تم تحريفها، وتعهد بتقديم دعمه لأوكرانيا بعد أن أشار إلى أن كييف يجب أن تظهر "امتنانها" للدعم العسكري الذي تم تقديمه لها.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن بن والاس، الذي كشف في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" أنه يعتزم الاستقالة في التعديل الوزاري المقبل والتخلي عن منصبه كعضو في البرلمان في الانتخابات المقبلة، نشر سلسلة تغريدات طويلة لتوضيح تصريحاته.

وكان وزير الدفاع البريطاني قد أدلى بهذا التصريح بعد أن وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إصرار حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأنه لا تزال هناك شروط على دولته أن تفي بها قبل أن تتمكن من الحصول على العضوية بمجرد انتهاء الحرب مع روسيا، بأنها عبثية.

وغرد بن والاس ، "أثارت تعليقاتي حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا الكثير من الاهتمام وتم تحريفها إلى حد ما".

وقال "للتذكير، بصفتي شخصا كان في طليعة حشد الدعم لأوكرانيا، ناقشت التحديات التي قد تنشأ بينما نعمل نحو الهدف المشترك المتمثل في مساعدة أوكرانيا في الحصول على ما تحتاجه لهزيمة هذا التدخل غير القانوني".

وتابع "قلت إن أوكرانيا تحتاج في بعض الأحيان إلى إدراك أنه في العديد من الدول وفي بعض البرلمانات لا يوجد مثل هذا الدعم القوي كما هو الحال من جانب بريطانيا العظمى".

كما تناول بن والاس التصريحات التي قال فيها إن المملكة المتحدة ليست خدمة أمازون للتوصيل عبر الإنترنت، بعد أن تسلمت قائمة رغبات بشأن الإمدادات العسكرية.

وقال:"جاءت تصريحاتي حول أمازون العام الماضي للتأكيد على أن علاقة بريطانيا بأوكرانيا ليست (معاملات) وإنما (شراكة) أكثر".

وفي الأسبوع الماضي، نأى رئيس الوزراء ريشي سوناك بنفسه عن التصريحات، قائلا إن الرئيس الأوكراني "أعرب عن امتنانه لما فعلناه في عدد من المناسبات".