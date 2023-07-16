بوتين محذرا: روسيا تمتلك «مخزونا كافيا» من القنابل العنقودية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي بدأ في يونيو لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 1» التلفزيونية بثت الأحد إن «كل محاولات العدو اختراق دفاعنا... لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحا».

من جهة أخرى قال الرئيس الروسي إن لدى روسيا «مخزونا كافيا» من الذخائر العنقودية، وحذر من أن بلاده «تحتفظ بحق الرد» إذا استخدمت أوكرانيا الأسلحة المثيرة للجدل.

وفي أول تعليق له على تسلم أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة، قال بوتين إن روسيا لم تستخدم القنابل العنقودية في حربها في أوكرانيا حتى الآن.

وتابع بوتين «حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها، ولم يكن لدينا حاجة لمثل هذا الاستخدام».