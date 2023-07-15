موسكو تعلن إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير "روسيا اليوم"

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، أنها أحبطت محاولة مجموعة من "النازيين الجدد" اغتيال رئيسة تحرير قناة RT "روسيا اليوم" مارغريتا سيمونيان، والصحافية البارزة كسينيا سوبتشاك.

وقالت الهيئة في بيان لها نشره الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية ووكالة روسيا سيغودنيا للأنباء، وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كانت تجري هناك تحضيرات لاغتيال الصحافية كسينيا سوبتشاك".

وأضاف البيان أن رجال الأمن احتجزوا في 14 يوليو الجاري في موسكو ومقاطعة ريازان، أعضاء مجموعة "فقرة -88" النازيين الجدد، الذين قاموا باستطلاع عناوين العمل والإقامة للصحافيتين.

وأشار البيان إلى أنه أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل عن كل عملية قتل، بحسب البيان.

وصودرت من المحتجزين بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزا نازية، وأدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر فيها بيانات تثبت نواياهم الإجرامية.