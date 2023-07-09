الولايات المتحدة دمرت بأمان آخر أسلحتها الكيماوية

أعلنت الولايات المتحدة أنّها استكملت تدمير آخر أسلحتها الكيماويّة، في خطوة تشكّل بداية تحوّل رئيسة على نطاق عالمي.

وفي أعقاب الإعلان الأميركي، أول من أمس، أكّدت منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة أنّ كلّ المخزونات المُصرّح عنها، قد «دُمّرت على نحوٍ لا رجوع فيه».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان إنّه «منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماويّة». وأضاف «اليوم أنا فخور بأن أعلن أنّ الولايات المتحدة دمّرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يُقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماويّة».

من جهته، اعتبر المدير العام لمنظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة فرناندو أرياس، أنّ «إنجاز تدمير كلّ المخزونات المصرّح عنها من الأسلحة الكيماويّة يُشكّل محطّة مهمّة».

وكان الموقّعون الآخرون لاتفاقيّة حظر الأسلحة الكيماويّة لعام 1997، قد سبق لهم أن دمّروا احتياطاتهم، وفق ما أعلن أرياس في مايو.

وقال أرياس إنّ الولايات المتحدة هي وحدها التي توجّب عليها الانتهاء من تدمير احتياطاتها، مشيراً إلى أنّ أكثر من «70 ألف طنّ من أخطر السموم في العالم» قد دُمِّرت بإشراف منظّمته.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) في بيان منفصل، أنّ الصاروخ إم 55 المزوَّد بمادّة السارين (غاز أعصاب)، قد دُمّر الجمعة في موقع «بلو غراس»، التابع للجيش الأميركي في كنتاكي (وسط شرق الولايات المتحدة). وخلال عقود، احتفظت الولايات المتحدة بمخزونات من ذخيرة المدفعيّة والصواريخ التي تحوي غاز الخردل أو غازات أعصاب مثل السارين وفي إكس (VX).

وقبل إعلان البيت الأبيض، كان السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، قال الجمعة، إنّ موقع «بلو غراس» العسكري، قد شهد في الآونة الأخيرة الانتهاء من تدمير زهاء 500 طن من المواد الكيماويّة الفتّاكة، بعد مهمّة دامت أربع سنوات.

وقال ماكونيل في بيان «على الرغم من أنّ استخدام هذه الأسلحة الفتّاكة سيظلّ وصمة عار لا تُمحى في التاريخ، إلا أنّ أمّتنا أوفت أخيراً بوعدها بالتخلّص من هذه الآفة». وأضاف «المواد الكيماويّة مسؤولة عن بعض من أفظع المراحل لناحية الخسائر البشريّة».