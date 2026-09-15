الولايات المتحدة تكشف عن امتلاكها أسلحة للسيطرة على الفضاء

كشف وزير القوات الجوية الأميركية، تروي مينك، أن بلاده تمتلك "أسلحة للسيطرة على الفضاء متمركزة في المدار"، دون تقديم تفاصيل عن طبيعتها.

وقال خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر عن الفضاء في ولاية ماريلاند: "نحن نواصل اليوم ضمان جاهزيتنا لمواجهة تحديات التهديدات المتطورة أينما وُجدت، ولهذا السبب، تمتلك الولايات المتحدة الآن أسلحة للسيطرة على الفضاء متمركزة في المدار، وهي قادرة على حماية القوة المشتركة من الأعمال العدائية".

وفي السياق ذاته، صرح متحدث باسم "قوة الفضاء" لشبكة "إيه بي سي نيوز" قائلا "يمكن توظيف هذه القدرات لأغراض هجومية ودفاعية بتوجيه من القيادات القتالية".