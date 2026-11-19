اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيراه ‌الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير ​بوتين اجتماعا ثلاثيا غير مسبوق يوم الخميس استمر لأكثر من ساعة، ناقشوا خلاله الحرب في أوكرانيا والحد من الأسلحة النووية.

وأصدرت الولايات المتحدة والصين وروسيا بياناً مشتركاً تحت اسم "إعلان السلام"، عقب قمة زعماء الدول الثلاث في مدينة شنزن الصينية، أكدوا خلاله التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي.

وأضاف قادة الدول الثلاث، في البيان، أن "الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض أبداً"، مشيرين إلى إجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار النووي.

وشدد البيان على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، مشيراً إلى أن الدول الثلاث تخطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار أسواق الطاقة والإمدادات العالمية. كما ينص "إعلان السلام" على اعتزام الدول الـ3 زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وإمداداتها.

وفي وقت سابق، وصف قادة أكبر القوى النووية في العالم، وهم يجلسون حول طاولة مستديرة في فيلا تقع بين تلال تكسوها الأشجار إلى جانب بحيرة في مدينة شنزن بجنوب الصين، اجتماعهم بأنه لحظة تاريخية. لكنهم لم يدلوا بأي تعليقات في نهايته.

وروج ترامب لهذا الاجتماع الثلاثي الأول من نوعه مع شي وبوتين، باعتباره فرصة لوضع قواعد للسيطرة على الأسلحة النووية، والبدء في تسوية النزاعات في أوكرانيا وإيران.

وقال ترامب، "نحن نصنع التاريخ حقا، فالولايات المتحدة وروسيا والصين في وضع فريد يسمح لها بمناقشة سبل خفض عدد الأسلحة النووية على كوكب الأرض، والحد من مخاطر استخدامها".

وأضاف الرئيس الأميركي أن القادة الثلاثة يتشاركون ضرورة الحفاظ على حوار مفتوح، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى مناقشة مختلف القضايا الخلافية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، وكشف أنه تحدث مع بوتين لبعض الوقت بشأن النزاع.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، قال ترامب إن الولايات المتحدة والصين وروسيا تستطيع العمل معاً لخفض المخاطر المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية، كما أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن لقاءه مع ترامب وبوتين يحمل "أهمية بالغة"، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول الثلاث معاً لحماية السلام العالمي ومواجهة التحديات الدولية.

وأضاف شي، أن الدول الكبرى تتحمل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الاستقرار والسلام العالميين.

وقال شي لنظيريه إنه يتعين أن يتم حظر الأسلحة النووية وتدميرها، داعيا إلى بناء عالم خال من الأسلحة النووية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الصينية الرسمية.

بدوره، أكد الرئيس الروسي، أن روسيا والصين والولايات المتحدة قادرة على العمل معاً لبناء عالم مستقر وتلبية متطلبات الأمن العالمي.

وشدد بوتين على أهمية التعاون في توفير الأمن الغذائي وتسوية النزاعات الإقليمية، بما فيها النزاع في أوكرانيا.

واسترجع بوتين التاريخ المشترك بين روسيا والصين والولايات المتحدة بصفتهم "المنتصرين في الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن "علينا مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلم الدولي".

وقبل الاجتماع، ‌التقى ترامب شي وبوتين كل على حدة، ووصفهما بأنهما صديقان.

وقال ترامب إن الرئيسين يشعران بقوة بضرورة استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي تعطلت حركة الملاحة فيه بسبب حرب إيران. ولم يشر شي مباشرة إلى إيران في أي من تعليقاته.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله لنظيريه إن الأسلحة النووية ينبغي "حظرها" و"التخلص منها، بهدف نهائي يتمثل في ‌إقامة عالم خال من الأسلحة النووية". وسبق أن أدلى شي بتعليقات مماثلة، حتى في وقت وسعت فيه الصين برنامجها ‌النووي.

وقال شي "ينبغي للصين وروسيا والولايات المتحدة مواصلة تشجيع أطراف النزاعات على الجلوس والانخراط في محادثات، وحل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".