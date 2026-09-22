ترامب: إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، مؤكداً أن الولايات المتحدة دعتها إلى إبرام اتفاق إلا أن قادة إيران رفضت.

وأضاف ترامب، في كلمته أن إيران ارتكبت خطأ فادحاً، والجيش الأميركي قضى على برنامجها النووي وهي مستمرة بتطوير أسلحة باليستية.

قضينا على الاقتصاد الإيراني

وأشار إلى أن بلاده تدخلت بشكل حازم لرسم ملامح العالم ونعمل لجعله أكثر أماناً واستقراراً لأطفالنا.

وأكد أن الولايات المتحدة "عادت"، وإنها أقوى اليوم من أي وقت مضى، مؤكداً أن اقتصادها يحظى بإعجاب العالم، وأن جيشها هو الأقوى على وجه الأرض.

وأشار إلى أن أن التكنولوجيا الأميركية "لا مثيل لها"، وأن بلاده تتصدر جميع المجالات تقريباً، فيما تسهم طاقتها في إمداد العالم.

وتابع: "أميركا تنهض، وأمتنا تنمو، وقوتنا تتوسع، وبلادنا في وضع أفضل من أي وقت مضى، ومستقبلنا مشرق جداً".