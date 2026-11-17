تبحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما إن كانت ستبدأ محادثات بشأن وضع قواعد ملزمة لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، التي يُطلق عليها معارضوها اسم «الروبوتات القاتلة»، في ظل تصاعد القلق حيال استخدامها المتزايد في الحروب.

وتشهد الحروب تحولاً جذرياً، حيث تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.

لكن جهات كثيرة - بدءاً من النشطاء ومروراً بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووصولاً إلى البابا لاوون الرابع عشر - حذّرت من مخاطر تسليم سلطة الحياة والموت إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل.

وقال رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوران جيزيل، إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل اكتسبت طابعاً ملحاً جديداً» في ظل التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي.

وتفيد تقارير إعلامية بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة ذاتية التشغيل بالكامل في فعالية قاتلة في حربها على أوكرانيا، بينما يسعى قطاع الدفاع الأوكراني إلى تطوير «أسراب» من المسيرات ذاتية التشغيل.

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيترك المدنيين «معرضين للخطر بشكل كبير» إذا فشل في اتخاذ إجراءات حاسمة. وتشارك 128 دولة في الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستطلق مفاوضات لبحث وضع قواعد ملزمة.

لكن بينما تؤيد العديد من الدول تشديد القواعد، كما هو الحال بالنسبة للإمكانات العسكرية المتقدمة الأخرى مثل الأسلحة النووية، تبدي الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا تردداً حيال ذلك. وأثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تبنت 163 دولة قراراً يدعو إلى التفاوض على القواعد المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد الخطوة هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية التي تباهت، الأسبوع الماضي، بنظام طوربيد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

واقترحت واشنطن عملية مدتها خمس سنوات لوضع آلية غير ملزمة، بينما تدعو المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إطار زمني لمدة عام واحد.

وفي عام 2023، دعا غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل سنة 2026.

وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من الأسلحة ذاتية التشغيل: ما يطلق عليه «الأسلحة ذاتية التشغيل التي لا يمكن التنبؤ بها»، وتلك المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.