22 قتيلاً في غارة جوية بالسودان

لقي 22 شخصاً على الأقل مصرعهم، إثر غارة جوية على مدينة سودانية، اليوم السبت، في واحدة من أكثر الهجمات الجوية فتكاً حتى الآن في القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووقع الهجوم على منطقة سكنية في أم درمان، وفقاً لبيان مقتضب من وزارة الصحة السودانية. وأصاب الهجوم أيضاً عدداً غير محدد من الأشخاص، وذكر اثنان من سكان أم درمان أنه من الصعب تحديد المسؤول عن الهجوم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال المعارك المتواصلة منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وفر أكثر من 2.9 مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول مجاورة، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.