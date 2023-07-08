مسيرات جديدة في فرنسا احتجاجاً على مقتل "نائل"

شارك مئات الأشخاص في مسيرات بعدة مدن فرنسية، اليوم السبت، في إدانة جديدة لمقتل الشاب "نائل" خلال تفتيش مرورى قرب باريس قبل أسبوعين.

وبدأ مئات المحتجين في ستراسبورغ احتجاجهم صباحاً وهو يحملون لافتات مكتوب عليها "حداداً وغضباً". وتم نقل مظاهرة مخطط لها في مرسيليا من وسط المدينة بناء على أوامر الشرطة.

وثار جدل في ضواحي باريس أيضاً بسبب مسيرة مخطط لها في ذكرى شاب من ذوي البشرة السمراء لقي حتفه خلال تفتيش مروري منفصل للشرطة عام 2016، وكانت شقيقته ترغب في نقل المسيرة الاحتجاجية التي تم حظرها في إحدى الضواحي، إلى وسط باريس، لكن الشرطة حظرت المسيرة صباح اليوم، مشيرة إلى الوضع المتأزم بعد أعمال الشغب التي شهدتها مختلف مناطق البلاد مؤخراً.