باريس تتهم إيران بالمسؤولية عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل متاجر فرنسية

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل متاجر فرنسية، واستدعى السفير الإيراني للاحتجاج على ذلك.

وقال بارو إن الهجمات استهدفت نحو 700 سوبر ماركت في فرنسا ليلة 11 إلى 12 أكتوبر، وتسببت في تلف كميات كبيرة من السلع واندلاع حرائق.

ووصف العملية بأنها غير مسبوقة من حيث نطاقها وعدوانيتها، واعتبرها أول هجوم سيبراني واسع النطاق يهدف إلى التخريب على الأراضي الفرنسية، وتهديدا خطيرا للمصالح الوطنية والسلامة العامة.

وقال إن فرنسا ستسعى إلى فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على جميع المسؤولين عن هذه الهجمات، وستتخذ تدابير إضافية، معلنة وغير معلنة، للرد عليها وردع هجمات مماثلة.

وتعرضت دول أوروبية أخرى لهجمات استهدفت أنظمة التبريد في متاجر السوبر ماركت وقطاع الصناعات الغذائية منذ منتصف أكتوبر. ورفع المهاجمون درجات الحرارة عن بعد، ما تسبب في فساد الأغذية.

وتعرض بنك الدم الفرنسي للاستهداف في أوائل نوفمبر. كما أفادت وسائل إعلام أميركية بإجراء تحقيقات في عدة حوادث في الولايات المتحدة. ولا تزال الجهة المسؤولة عن الهجمات خارج فرنسا غير معروفة.

