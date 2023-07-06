تقدم خدمات تخالف الشرع.. طالبان تحظر صالونات التجميل للنساء في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، الخميس، حظر صالونات التجميل النسائية في أفغانستان لتقديمها خدمات تخالف الشرع وتضع أعباء اقتصادية على كاهل عائلات الأزواج في حفلات الزفاف.

جاء الإعلان بعد أيام من تأكيد الحركة منح جميع الصالونات في البلاد شهرا واحدا لإنهاء أعمالها وإغلاق أبوابها، ما أثار قلق المسؤولين الدوليين.

القرار هو أحدث قيود على حقوق وحريات النساء والفتيات الأفغانيات، بعد مراسيم تمنعهن من التعليم وارتياد الأماكن العامة والعمل في معظم الوظائف.

وفي مقطع مسجل مصور نشر يوم الخميس، استعرض صادق عاكف محجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلسلة من خدمات تلك الصالونات قال إنها تتعارض مع الإسلام. ولفت إلى أن ذلك يشمل نمص الحواجب واستخدام الشعر المستعار لإطالة شعر المرأة، ووضع مساحيق التجميل التي من شأنها أن تنقض مع الوضوء.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب الصالونات ضغوطا اقتصادية لعائلات الأزواج الذين يطالبون حسب العادات الافغانية بدفع تكاليف تجميل العروس وقريباتها في صالون التجميل.

ويأتي الحظر بعد أيام من إعلان زعيم طالبان، هبة الله أخوندزاده، اتخاذ حكومته خطوات لتحسين حياة النساء في أفغانستان.

وتقول أمينة شريفي، التي تمتلك صالونا للتجميل في كابول، إنها المعيل الوحيد لعائلتها منذ بات زوجها، وهو شرطي سابق، إلى عاطل عن العمل منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس 2021.

وقالت الأم لأربعة أطفال "صالون التجميل كان دخلنا الوحيد، والآن لا أعرف ماذا أفعل؟ كيف يجب أن نسدد نفقاتنا؟".

وأضافت أن أسر ثلاث نساء أخريات يعملن لديها ستخسر دخولهن.