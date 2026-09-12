وفاة مؤثرة هولندية خلال عملية شفط دهون في هلسنكي

توفيت المؤثرة الفنلندية أوليفيا أوراس في الثالث من سبتمبر عن عمر يناهز 27 عامًا، خلال عملية لشفط الدهون، أجرتها في عيادة تجميل في هلسنكي

وأكد والداها لقناة Yle MOT الفنلندية أنها فارقت الحياة بعد فقدانها الوعي أثناء التخدير قبل خضوعها للعملية التجميلية في عيادة خاصة.

وأصدرت الشرطة في التاسع من سبتمبر، بيانًا أشارت فيه إلى أن الوفاة قيد التحقيق باعتبارها جريمة قتل عمد. وجاء في بيان الشرطة: "التحقيق في مراحله الأولية، ولا توجد معلومات إضافية متاحة في الوقت الحالي".

وأصر والدا المؤثرة على الكشف عن تفاصيل وفاتها ليتسنى إجراء تحقيق قانوني في أسرع وقت ممكن.

وكانت أوراس في الرابعة عشرة من عمرها فقط عندما برزت على الساحة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي عام 2016، شاركت في فيلم وثائقي بعنوان "السيلفي المثالي"، والذي تتبع حياتها لمدة عام ونصف، واستكشف علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي. ونظرًا للضغط والقلق الناجمين عن شهرتها المفاجئة، انتقلت إلى أمستردام في العام التالي، حيث عملت في مقهى لتغطية نفقات دراستها الجامعية. إلا أن الحياة وجهت لها ضربة قاسية: فقد انتحر صديق أمام عينيها، ولم تعد كما كانت. فعادت إلى هلسنكي لتبدأ حياة جديدة. وبعد عودتها إلى منزلها، أدمنت الكحول والمنومات بشدة، مما استدعى دخولها مركزًا لإعادة التأهيل عام 2022. وفي السنوات الأخيرة، أسست منظمة "أوراس ريسبيراتوس راي" غير الحكومية، التي تدعم مرضى الرئة، بعد تشخيص إصابة والدها بالتليف الرئوي. كما عملت في الإدارة لشركات متخصصة في الصحة والذكاء الاصطناعي.

وبينما بدت الأمور تعود إلى طبيعتها، وفقا للقناة التلفزيونية، وعادت حياتها إلى مسارها الصحيح، أنهت عملية تجميلية كانت على وشك الخضوع لها حياتها بشكل مأساوي.