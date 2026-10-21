لمسات جمالية

أشاد سكان وزوار لمنطقة الخوانيج في دبي باللمسات الجمالية التي أضفتها بلدية دبي على جدران الحدائق، من خلال تحويلها إلى لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة والبيئة الصحراوية، بما يعزز المظهر الحضاري للمنطقة ويضفي طابعاً مميزاً على الأحياء السكنية، وأثنوا على جهود البلدية واهتمامها بأدق التفاصيل التي تسهم في تجميل المرافق العامة والارتقاء بجودة الحياة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص دبي على الجمع بين جمال الطبيعة والفن في مختلف مناطق الإمارة.