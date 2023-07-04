الجيش السوداني يجدد دعوته إلى المدنيين للتطوّع في صفوفه

تواصلت المعارك في السودان، أمس، حيث تعرّض وسط العاصمة الخرطوم ومنطقة بحري، الواقعة شمالها لقصف مدفعي مصدره أم درمان، بحسب ما أفاد شهود عيان، بينما جدّد الجيش دعوته للمدنيين إلى التطوّع في صفوفه لقتال قوات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلّحة السودانية في بيان، إنها تناشد الشباب، وكلّ من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة الدفاع عن كيان وكرامة الأمّة السودانية، لافتاً إلى أنه تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية إلى استقبال وتجهيز المقاتلين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش المواطنين السوداني إلى التطوّع في صفوفه منذ أن بدأت الحرب بينه وبين قوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، حيث سبق وأطلق دعوات مماثلة لمواطني بلاده، وأتت المناشدة الأخيرة بعد قصف مدفعي بدأ في الرابعة فجراً في الخرطوم.

إلى ذلك، دعت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ(يونيسيف) في السودان، مانديب أوبراين، إلى توسيع نطاق توزيع الأغذية العلاجية، وعمل مجموعات الرعاية الصحية الأولية لعلاج الأطفال المصابين والمرضى في غرب دارفور، مؤكدة فرار آلاف العائلات بأطفالها من العنف هناك.