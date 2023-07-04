متظاهرون يغلقون ميناء حيفا احتجاجاً على «التعديلات القضائية»

أغلق متظاهرون في إسرائيل بوابة ميناء حيفا، أمس، في إطار الاحتجاجات المستمرة ضد خطة الحكومة للتعديلات القضائية، وقال متحدث باسم الميناء، إن عشرات المتظاهرين، أغلقوا البوابة لمدة ساعة ونصف الساعة، ومنعوا دخول نحو 100 شاحنة، وأخّروا تحميل البضائع.

ودعا زعماء الاحتجاجات إلى إغلاق مماثل لمطار بن غوريون الذي يمثل البوابة الدولية الرئيسة لإسرائيل، لكن الشرطة الإسرائيلية تعهدت بمنع تعطل العمل في المطار، وبإبقاء الطرق إليه مفتوحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عمل على تهدئة بعض الاحتجاجات خلال محادثات للتسوية مع المعارضة، لكنها لم تثمر نتيجة، ويسعى الآن لتمرير حزمة تشريعية يقول إنها نسخة مخففة من التعديلات القضائية التي تسببت في اضطرابات سياسية، وحثت واشنطن نتنياهو على السعي للحصول على توافق واسع النطاق بدلاً من الدفع السريع من جانب واحد بالتعديلات.