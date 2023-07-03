إصابة 4 أشخاص في انفجار بمبنى بالعاصمة اليابانية

أصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق بعد وقوع انفجار في مبنى في منطقة شينباشي في العاصمة اليابانية طوكيو، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة اليابانية نقلا عن قطاع الاطفاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصور أظهرت حطاما خارج المبنى، وتصاعد الدخان وألسنة اللهب من طابق سفلي.

وتردد أن الانفجار وقع نحو الساعة 3 15 ظهرا بالتوقيت المحلي في مبنى في منطقة شينباشي.

وقال متحدث باسم شركة غاز طوكيو لبلومبرج إن الشركة تحقق في الأمر، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.