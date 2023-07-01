عودة أميركا إلى الـ «يونسكو»

عادت الولايات المتحدة رسمياً إلى منظمة اليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارئ لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها في باريس. وقال رئيس المنظمة البرازيلي سانتياغو ايرازابال موراو، على وقع التصفيق «تم تبني القرار». وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت وعارضت 10 دول بينها إيران وسورية والصين وخصوصاً روسيا. وتقدمت إدارة الرئيس جو بايدن بعد خمس سنوات بطلب من أجل استعادة عضويتها، حيث تم التصويت، اليوم على قبول الطلب. ووعدت الولايات المتحدة بتسديد الاشتراكات المتأخرة التي تتجاوز 610 ملايين دولار. ويقول المسؤولون الأميركيون إن الدافع وراء القرار هو القلق من أن الصين تسد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة في صنع سياسة اليونسكو، لاسيما في وضع معايير الذكاء الاصطناعي والتعليم والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.