بعد محادثات 3 ساعات مع بوتين.. ويتكوف وكوشنر في كييف لدفع جهود إنهاء الحرب

التقى المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر ​وستيف ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ‌كييف ​اليوم الأحد، في إطار تجدد مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أربعة أعوام ونصف العام.

ووصل كوشنر وويتكوف قادمين من موسكو، حيث أجريا محادثات ⁠استمرت ثلاث ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، لكنها لم تسفر على ما يبدو عن تقدم ملموس في حل الصراع.

ولم ‌تسفر جولات سابقة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة ودعم ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء ‌الحرب سريعاً، عن نتائج تذكر. وألمح ترامب ‌يوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة لديها اقتراح ‌جديد، لكنه لم ‌يقدم تفاصيل.

ووصف بوتين اجتماع السبت بأنه "مفيد للغاية"، في حين قال ​مسؤول في البيت ‌الأبيض لرويترز ​إن الخطوات التالية ستعلن ⁠خلال الأسابيع المقبلة.

والتقى المبعوثان مع زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين كبار آخرين في وسط كييف.

وقال زيلينسكي، الذي يعتقد ​أن ⁠جهود واشنطن ⁠أساسية لأي اتفاق ينهي الحرب، إن هناك فرصة سانحة لإحلال السلام قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في ⁠التركيز على انتخاباتها الرئاسية في الصيف المقبل.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وصول المبعوثين إنه عقد اجتماعاً تحضيرياً مع فريقه التفاوضي، وقال إن أوكرانيا ترغب في إنهاء الحرب.

وأضاف "هناك ‌حاجة إلى ضمانات أمنية، وإلى سلام بعزة بعد الحرب. وتم إعداد ​مقترحاتنا".

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن مستشاري الأمن القومي لبريطانيا وفرنسا وألمانيا زاروا أيضاً كييف اليوم الأحد. ولم يحدد المصدر الاجتماعات التي سيشاركون فيها.