البديوي: دول مجلس التعاون تؤيد بالإجماع ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تأييد دول مجلس التعاون بالإجماع لترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لوزيرة الدولة لانا زكي نسيبة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد البديوي أن دعم هذا الترشيح يجسّد التزام دول المجلس بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وحرصها على الإسهام في تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، وفقاً لمقاصد ميثاقها ومبادئه.

وأشاد البديوي بالمسيرة المهنية الحافلة لنسيبة، وبخبرتها الدبلوماسية الواسعة في منظومة الأمم المتحدة، إذ شغلت منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة من عام 2013 إلى عام 2024، وترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية دولة الإمارات فيه للفترة 2022-2023، وتولّت منصب نائب رئيس الجمعية العامة ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما أسهمت، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في تقريب وجهات النظر وبناء التوافق حول عدد من القضايا الدولية.

وأعرب عن ثقته بأن ما تتمتع به نسيبة من خبرة وكفاءة سيسهم في تعزيز فاعلية الأمم المتحدة ومكانتها، متمنياً لها التوفيق والنجاح.