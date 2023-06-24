قافلة من مقاتلي فاغنر تضم 5 آلاف مقاتل تقترب من موسكو

قال مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية اليوم السبت إن قافلة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة المتمردة تقترب من ضواحي موسكو تضم نحو خمسة آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.

وأضاف المصدر، الذي أثبت أنه محل ثقة في السابق، أن رئيس فاغنر يفجيني بريغوجن لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن حوالي خمسة آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التي قال بريغوجن إنه سيطر عليها والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر إن خطة فاغنر بالنسبة لموسكو هي اتخاذ مقاتليه مواقع في منطقة مكتظة بالسكان.

من جهته قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيغور أرتامونوف، على تطبيق تليغرام أن مرتزقة فاغنر في منتصف الطريق إلى موسكو، بعد أن انطلقوا من روستوف أون دون في جنوبى روسيا.

وتقع ليبيتسك في منتصف الطريق بين روستوف وموسكو، على بعد حوالي 400 كيلومتر من العاصمة الروسية.