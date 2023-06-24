بوتين يتعهد بسحق "التمرد المسلح"

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحق ما وصفه بالتمرد المسلح بعد أن قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين اليوم السبت إنه سيطر على مدينة جنوبية في إطار مسعى للإطاحة بالقيادة العسكرية.

وقال بوتين في خطاب نقله التلفزيون "أدت المغالاة في الطموح والمصالح الخاصة إلى الخيانة"، ووصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر".

وأضاف "أنها ضربة لروسيا ولشعبنا. وستكون تحركاتنا قاسية للدفاع عن الوطن ضد مثل هذا التهديد".

وقال بوتين إن "كل من سلك عمدا مسار الخيانة... من دبر تمردا مسلحا... من سلك طريق الابتزاز والأساليب الإرهابية... سيعاقب لا محالة وسيكون تحت طائلة القانون وشعبنا".