تعزيز الاجراءات الأمنية في موسكو بعد اتهام زعيم فاغنر بالدعوة إلى "عصيان مسلح"

قال زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، اليوم، إن جميع المواقع العسكرية الروسية قي مدينة روستوف، باتت تخضع لسيطرة مجموعته.

وأوضح أن هذا لا يعيق القيادة الروسية للعمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت السلطات الروسية عززت الإجراءات الأمنية في العاصمة موسكو ومناطق أخرى بعد أن وجهت إلى زعيم مرتزقة فاغنر تهمة الدعوة إلى "عصيان مسلح".

كما قال حاكم ليبيتسك إن الطريق السريع "إم 4" أغلق على الحدود بين منطقتي ليبيتسك وفورونيج.

وقال في وقت سابق إن قافلة عسكرية روسية كانت على الطريق السريع.