350 باكستانياً كانوا على متن القارب الغارق في اليونان

أعلن وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله أن 350 باكستانياً على الأقل كانوا على متن قارب مكتظ بأكثر من حمولته كان قد غرق في عرض البحر قبالة اليونان الأسبوع الماضي.

وقال سناء الله أمام البرلمان الباكستاني إن القارب الذي يمكنه حمل 400 شخص كان على متنه أكثر من 700 شخص، مضيفاً أن 281 أسرة باكستانية إجمالاً تواصلت مع الحكومة لطلب المساعدة.

وأُجريت اختبارات فحص الحمض النووي لمئة وثلاثة وتسعين أسرة باكستانية أخرى لمطابقة أحماضهم النووية مع من لقوا حتفهم أو فُقدوا في حادث غرق القارب الذي يُعتبر من بين أكبر الكوارث البحرية في أوروبا في الأعوام الماضية.