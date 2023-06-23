سيدة أوكرانيا الأولى تبكي «بصورة متكررة» بسبب الحرب

تقول زوجة الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، إنها تبكي بصورة متكررة بسبب الحرب الروسية ضد بلادها.

وقالت أولينا زيلينسكا لصحيفة ال موندو الإسبانية، في تصريحات نُشرت أمس «في هذا الحوار، ربما أبكي مجدداً. هذا أمر يحدث لي بصورة متكررة».

وأضافت زيلينسكا (45 عاماً) «في النهاية أنا إنسانة، لدي مشاعر وأبكي». وأوضحت للصحيفة أن الأمر كان أسوأ بالنسبة لها بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير العام الماضي. وقالت «في الأيام الأولى من الحرب، كل هجوم يؤذيني بصورة كبيرة. حتى في الفعاليات الرسمية، بكيت».